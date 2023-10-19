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00:51, 19 октября 2023Спорт

Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче за сборную Бразилии

ESPN: Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче против сборной Уругвая
Неймар

Неймар. Фото: Andres Cuenca / Reuters

Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче за национальную команду. Об этом сообщает ESPN в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Спортсмен получил повреждение 17 октября в конце первого тайма в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев. Неймара вынесли с поля на носилках.

Отмечается, что в ближайшее время ему проведут операцию на колене. По информации ESPN, восстановление футболиста займет от полугода.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» 15 августа. С 2017 года бразилец играл за «Пари Сен-Жермен». Он перешел в клуб за рекордные 222 миллиона евро. За сборную Бразилии форвард выступает с 2010 года.

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    Ксения Курашкина
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