Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России

Новак: российские власти не планируют снимать все ограничения на вывоз дизеля

В настоящее время у российских властей нет намерения ослабить часть оставшихся в силе ограничений на вывоз дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит Bloomberg.

Дальнейшие действия в отношении этих мер будут обсуждаться совместно с представителями министерства энергетики (Минэнерго), уточнил чиновник. «Решений (по ослаблению части оставшихся в силе ограничений на вывоз дизельного топлива из России — прим. «Ленты.ру») пока нет. Но если возникнут какие-либо проблемы, они будут рассмотрены Минэнерго», — заключил Новак.

Он добавил, что сейчас в российском правительстве продолжается обсуждение вариантов дополнительного увеличения финансирования субсидий на внутренние поставки дизельного топлива и бензина. Окончательное решение по этому вопросу ожидается «в ближайшем будущем».

В начале октября власти России сняли запрет на большую часть экспорта дизельного топлива. Решение было продиктовано дополнительными мерами правительства по стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Производителям дизеля разрешили его доставку в морские порты трубопроводным транспортом. При этом крупных игроков также обязали отправлять не менее половины от общего объема выпуска на российский рынок. В то же время экспорт дизеля железнодорожным путем по-прежнему остается под запретом.