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15:16, 19 октября 2023Экономика

Госдума утвердила новые правила сбора нефтегазовых доходов России

Госдума приняла закон о расчете бюджетного правила на основе цены на нефть

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении параметров бюджетного правила. О новых правилах сбора нефтегазовых доходов говорится в тексте документа, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты приняли закон в рамках пакета документов по федеральному бюджету на 2024-2026 годы. Его автором стал Минфин: ведомство предложило утвердить параметры бюджетного правила на основе стоимости нефти. Цену отсечения установят на уровне 60 долларов за баррель, она будет индексироваться на два процента в год.

«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы исходя из номинальной цифры в восемь триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

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Бюджетное правило в России ввели для перевода сверхдоходов от экспорта нефти и газа в накопления путем покупки валюты. В 2017-2022 годах Минфин приобретал валюту в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals превышала 44,2 доллара, и продавал ее, если нефть стоила дешевле.

В 2023-м принцип бюджетного правила пересмотрели: из механизма исключили цену отсечения по Urals и стали ориентироваться на фактические нефтегазовые доходы за месяц: 585,1 миллиарда рублей в январе и 694,3 миллиарда рублей в декабре. После резкого ослабления рубля Центробанк заявил о прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила.

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    Вячеслав Агапов
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