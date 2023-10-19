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11:28, 19 октября 2023Россия

Появились кадры с места пожара в московской клинике с пострадавшими

Mash опубликовал кадры с места пожара в московской клинике с тремя пострадавшими

Появились кадры с места пожара в клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве. Видеозапись, сделанную очевидцами, публикует Telegram-канал Mash.

О ЧП стало известно ранее 19 октября. По предварительным данным, очаг возгорания находится в подвале, где стоят аккумуляторы. Они служили резервным источником питания для хирургического отделения.

Mash сообщает о трех пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

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    Евгения Куликова
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