Появились кадры с места пожара в московской клинике с пострадавшими

Mash опубликовал кадры с места пожара в московской клинике с тремя пострадавшими

Появились кадры с места пожара в клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве. Видеозапись, сделанную очевидцами, публикует Telegram-канал Mash.

О ЧП стало известно ранее 19 октября. По предварительным данным, очаг возгорания находится в подвале, где стоят аккумуляторы. Они служили резервным источником питания для хирургического отделения.

Mash сообщает о трех пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.