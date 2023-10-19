Раскрыты характеристики PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro может получить разогнанный процессор AMD Zen 2

Инсайдер под ником RedGamingTech раскрыл характеристики новой консоли PlayStation 5. Об этом специалист сообщил в своем X.

По словам автора, PlayStation 5 Pro окажется более производительной консолью, чем оригинальная модель PS5. При этом девайс получит тот же процессор — AMD Zen 2. Однако устройство будет иметь разогнанную версию чипа с увеличенной частотой до 4 гигагерц вместо 3,5.

RedGamingTech подчеркнул, что главной особенностью новой консоли окажется графический процессор AMD RDNA 3, который будет иметь 60 вычислительных блоков (CU) вместо 36 с тактовой частотой до 2,8 гигагерца вместо 2,23 гигагерца у PS5. Консоль получит 16 гигабайт системной памяти GDDR6. Также новая функция Tempest Engine будет обеспечивать поддержку 3D-аудио.

Блогер не смог уточнить, когда Sony намерена выпустить новую консоль. Журналисты издания SamMobile отметили, что компания вряд ли представит продукт в ближайшее время, так как совсем недавно анонсировала компактную версию PlayStation 5.

В конце августа RedGamingTech заявил, что мощность PlayStation 5 Pro составит 23 терафлопса. Для сравнения, мощность оригинальной PS5 оценивалась в 10,28 терафлопса.