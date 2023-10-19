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15:44, 19 октября 2023Экономика

Путин ввел штрафы за незаконную перевозку электронных сигарет

В России вводятся штрафы за перевозку немаркированных электронных сигарет

Фото: Unsplash

Административные штрафы за перевозку немаркированных вейпов и электронных сигарет составят в России от 15 до 25 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным.

Для граждан также предусмотрена конфискация указанной продукции. Изменения вступят в силу 29 октября, спустя 10 дней после подписания закона.

Ответственность, которая, согласно новой редакции статьи 14.53.1 российского Кодекса об административных правонарушениях, вводится за нарушение запрета на перемещение по территории страны физлицами табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, не маркированных специальными (акцизными) марками или средствами идентификации, коснется перевозки соответствующей продукции сверх установленной законодательством нормы.

Цифровая маркировка табачных изделий в России стала обязательной в 2019 году, а с 1 февраля 2022 года были введены штрафы за перевозку немаркированного табака в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл) на одного человека.

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    Дмитрий Воронин
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