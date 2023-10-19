Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву

Работавший на Россию украинский пограничник Руслан Сыровой вернулся в Москву

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной погранслужбы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, прилетел в Москву. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он объяснил, что во время службы в Закарпатской области он занимался сбором данных для российских спецслужб. Позднее он незаконно перешел границу стран Евросоюза и оттуда перебрался в Москву.

По утверждению Сырового, сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ). В отношении него начато служебное расследование.

