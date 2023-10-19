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17:16, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Раненного под Белгородом журналиста перевели на лечение в Москву

Журналиста Sputnik Акифи, раненного под Белгородом, перевели на лечение в Москву

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Журналиста Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, раненного под Белгородом, перевели на лечение в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает Минздрав Белгородской области, журналиста перевезли в московский Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

В представители ведомства подчеркнули, что не сопровождают пациента и не могут дать комментарий о его самочувствии в настоящий момент.

14 октября в Белгороде простились с дочерью, тестем и тещей журналиста, не выжившими при атаке беспилотника. По словам главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, жена журналиста не смогла присутствовать на мероприятии, потому что «находится в шоковом состоянии в больнице».

Ранее сообщалось, что Акифи и его жена, пострадавшие в результате удара украинского дрона, оказались в реанимации белгородской больницы № 2. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Позднее журналиста ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Акифи диагностировали тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга, а также ожоги 15 процентов тела.

Журналист и его супруга пострадали от удара беспилотника, нанесенного Вооруженными силами Украины 12 октября. Их дочь и родители жены Акифи не выжили.

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    Мария Большакова
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