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07:06, 19 октября 2023Забота о себе

Раскрыты ведущие к краху в интимной жизни ошибки

Фото: Unsplash

Депрессия, тревожность и другие тяжелые эмоции могут подавить интерес к сексу, либо, наоборот, сильно повысить либидо, рассказала психотерапевт Евгения Евтух. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла эти и некоторые другие, порой неочевидные, психологические причины, портящие интимную жизнь и приводящие к ее краху.

По словам Евтух, одно из главных условий счастливой сексуальной жизни — высокая самооценка и уверенность в себе. Чувство собственной привлекательности и удовлетворенности своим телом делают человека более раскованным во время полового контакта, считает она.
 
Также психотерапевт заявила, что для хорошего секса важны доверительные отношения, взаимопонимание и эмоциональная связь с партнером. Если же всего перечисленного нет, интимная жизнь неизбежно «потерпит крах», отметила специалист.

Личные сексуальные установки, фантазии и предпочтения играют важную роль в формировании сексуального настроения

Евгения Евтухпсихотерапевт

Однако, продолжила Евтух, существуют и менее очевидные факторы, негативно влияющие на сексуальную жизнь, К ним психотерапевт отнесла ожидание сексуальной неудачи и боязнь не соответствовать ожиданиям партнера. Эти психологические проблемы давят на человека и, как следствие, снижают его желание.

Также, по словам Евтух, неизбежно влияют на личность и уровень либидо прошлый негативный опыт, строгие убеждения или комплексы, связанные с сексом и страх внеплановой беременности.

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Когда человек понимает и осознает влияние перечисленных факторов, его отношения с партнером укрепляются, а интимная жизнь налаживается, заверила психотерапевт. «Важно помнить, что каждый человек уникален и подходы к улучшению сексуальной жизни могут различаться. Однако открытость, взаимопонимание и уважение мнений и чувств партнера — это ключевые факторы для достижения гармонии в интимной жизни», — резюмировала специалист.

Ранее Евгения Евтух назвала способы справляться с семейными конфликтами. Она посоветовала не замалчивать проблемы, а обсуждать их.

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    Вера Владзиевская
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