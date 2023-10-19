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18:24, 19 октября 2023Среда обитания

Московским водителям посоветовали сменить резину

Синоптик Вильфанд: москвичам следует сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Водителям в Москве и Подмосковье следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

В ближайшие дни среднесуточная температура в регионе не поднимется выше пяти градусов тепла. Дожидаться дальнейшего похолодания не стоит, посоветовал синоптик.

По прогнозам Вильфанда, в ночь на пятницу и субботу, 20 и 21 октября, москвичей и жителей Московской области ожидает мокрый снег и местами гололедица. В воскресенье, 22 октября, ожидается облачность с прояснениями и понижение температуры.

Ранее россиянам напомнили о правилах «переобувания» автомобиля. При смене летней резины на зимнюю важно учитывать не только температурный режим, но и степень износа шин, их вид и способ установки.

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      Виктория Клабукова
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