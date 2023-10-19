Россиянам перечислили требующие срочного обращения к врачу симптомы

Эндокринолог Пожалостина: жажда и зуд являются первыми симптомами диабета

Врач-диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина перечислила ранние симптомы диабета II типа, которые требуют срочного обращения к специалисту. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

Пожалостина отметила, что диабет II типа на ранних стадиях протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания, по ее словам, появляются, когда превышение допустимого уровня глюкозы в крови становится значительным. Тогда человек начинает ощущать жажду, сухость во рту, появляется частое мочеиспускание, а также зуд кожи и половых органов.

В этом и заключается коварство заболевания. Сахарный диабет не болит Ирина Пожалостина врач-диетолог, эндокринолог

Врач добавила, что главными провоцирующими факторами сахарного диабета являются ожирение и лишний вес. Поэтому она рекомендовала регулярно проверять уровень сахара в крови, если объем талии превышает 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Пожалостина предупредила, что при отсутствии лечения диабет II типа вызывает системные сосудистые осложнения, которые поражают почки, сетчатку глаз, сердце, головной мозг и артерии нижних конечностей.

Ранее диетолог Алексей Кабанов назвал доступные способы снизить риск развития сахарного диабета II типа. Первым делом он призвал отказаться от сладких газированных напитков.