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17:35, 19 октября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили требующие срочного обращения к врачу симптомы

Эндокринолог Пожалостина: жажда и зуд являются первыми симптомами диабета

Фото: Кадр: тв-шоу «Каламбур» / Unsplash

Врач-диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина перечислила ранние симптомы диабета II типа, которые требуют срочного обращения к специалисту. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

Пожалостина отметила, что диабет II типа на ранних стадиях протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания, по ее словам, появляются, когда превышение допустимого уровня глюкозы в крови становится значительным. Тогда человек начинает ощущать жажду, сухость во рту, появляется частое мочеиспускание, а также зуд кожи и половых органов.

В этом и заключается коварство заболевания. Сахарный диабет не болит

Ирина Пожалостина врач-диетолог, эндокринолог
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Врач добавила, что главными провоцирующими факторами сахарного диабета являются ожирение и лишний вес. Поэтому она рекомендовала регулярно проверять уровень сахара в крови, если объем талии превышает 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Пожалостина предупредила, что при отсутствии лечения диабет II типа вызывает системные сосудистые осложнения, которые поражают почки, сетчатку глаз, сердце, головной мозг и артерии нижних конечностей.

Ранее диетолог Алексей Кабанов назвал доступные способы снизить риск развития сахарного диабета II типа. Первым делом он призвал отказаться от сладких газированных напитков.

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    Екатерина Улитина
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