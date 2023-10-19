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10:23, 19 октября 2023Экономика

Экономист предсказал курс рубля к концу 2023 года

Экономист Григорьев спрогнозировал курс 90 рублей за доллар к концу 2023 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

К концу 2023 года возможно укрепление национальной валюты до 90 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что введение обязательной продажи выручки экспортеров приведет к укреплению рубля. Но если брать предельный диапазон, то я не думаю, что рубль укрепится больше 90 рублей за доллар. Мне кажется это маловероятным, хотя полностью исключать этого нельзя», — заявил он.

Григорьев объяснил, что укрепление национальной валюты будет происходить постепенно.

«Указ президента и сформулированные на базе этого указа механизмы правительства предполагают определенный временной лаг для экспортеров, в течение которого они должны возвращать валютную выручку в Россию. Это займет определенное время», — добавил экономист.

Я думаю, что к концу года возможно укрепление до 90 рублей за доллар. Соответственно, где-то до 95-96 рублей за евро

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам.

Позже российский президент объяснил, что курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты.

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    Алена Шевченко
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