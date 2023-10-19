Шольц озвучил требования для ХАМАС по освобождению заложников

Шольц: ХАМАС должно освободить заложников из Израиля без предварительных условий

Захваченные радикальным палестинским движением ХАМАС израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа должны быть освобождены без предварительных условий. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«У всех нас есть важная задача: освободить похищенных заложников. Они должны быть освобождены без предварительных условий», - сказал он.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАЛАХ), число похищенных ХАМАС израильтян достигло 203 человек. Также сообщается, что никаких подвижек по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников нет.

Ранее Шольц прокомментировал удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Канцлер призвал к тщательному расследованию ситуации и заявил, что его мысли находятся с семьями, потерявших близких.