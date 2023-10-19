Стали известны детали операции Израиля в секторе Газа

Reuters: ЦАХАЛ готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников из Израиля, стран Ближнего Востока и Запада.

По словам источников в израильских официальных кругах, ЦАХАЛ планирует без оглядки на жертв среди гражданских разрушить инфраструктуру сектора Газа, оттеснить его мирное население к границе с Египтом, а также уничтожить используемую боевиками ХАМАС сеть туннелей.

Как отметил в разговоре с Reuters сотрудник в службе безопасности одной из арабских стран, Израиль не имеет четких послевоенных целей. «Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — сказал он.

Ранее экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что до победы израильтян над движением ХАМАС пройдут месяцы.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ на ракетные обстрелы армия Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

