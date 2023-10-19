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17:36, 19 октября 2023Наука и техника

Названы главные задачи российских корветов «Стерегущий»

Полковник Кнутов: «Стерегущие» позволят проводить неожиданные ракетные атаки

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские корветы «Стерегущий» с крылатыми ракетами «Калибр» смогут уничтожать не только надводные, но и наземные цели, что повысит эффективность флота. Кроме того, удары ракет теперь могут стать более неожиданными для Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Это корабли ближней морской зоны, они решают задачи прикрытия коммуникаций, проходящий вдоль берега, защиты портов и, если потребуется, конвоев. Учитывая, что им, возможно, придется сталкиваться с кораблями противника, планируется оснащение "Стерегущих" универсальной пусковой установкой, которая позволит запускать как противокарабельные ракеты "Оникс", так и "Калибр"», — сказал Кнутов.

Теперь, по словам полковника, корветы смогут уничтожать не только надводные, но и наземные цели, что повысит возможности российского флота, а также создаст условия для нанесения внезапных ударов по противнику.

«Сейчас, когда взлетают наши носители ракет, Украина сразу объявляет тревогу, а авиация поднимается и перелетает на запасные аэродромы. Крылатые ракеты морского базирования чаще всего внезапны для противника и, соответственно, причиняют больший урон», — объяснил военный.

Ранее сообщалось, что российские многоцелевые корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» получат крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — «Оникс». Сейчас прорабатывают несколько вариантов размещения нового вооружения.

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    Варвара Кошечкина
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