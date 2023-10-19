Туктамышева рассказала, что думает о тренерстве после завершения карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры. Ее слова приводит YouTube-канал «СБГ Шоу».

Фигуристка заявила, что рассматривает возможность начать тренерскую карьеру, но не сразу после ухода из спорта, а через несколько лет. «Хочется для себя пожить, а тренерская деятельность очень много сил отнимает, это безумно тяжелая профессия», — объяснила Туктамышева. Она добавила, что ей также интересна работа в медиа.

18 октября сообщалось, что Туктамышева хочет сделать паузу в соревнованиях в сезоне-2023/2024. Она пояснила, что хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.