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10:21, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Уехавший из России в США популярный комик задумался о смене фамилии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярный российский комик Данила Поперечный, уехавший из России в США, задумался о смене фамилии. Об этом он рассказал в выпуске своего шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

Поперечный объяснил, что многие американцы с трудом выговаривают его фамилию. В последний раз, вспомнил комик, к нему обратились как к «мистеру Поперчини».

Из-за этого юморист задумался о том, чтобы взять другую фамилию, если будет получать американский паспорт. «Когда ты получаешь новый паспорт, можно же любое имя вписать. И как бы хочется оставить свое, но при этом если тут вдруг [у меня] будут дети, их же *** [достанут] с этой фамилией», — отметил он. Комик добавил, что хочет, с одной стороны, сохранить свои корни, а с другой — облегчить жизнь будущим детям.

Ранее Поперечный заявил, что при первом посещении Лос-Анджелеса, где он поселился со своей супругой Полиной Чистяковой, город ему не понравился. По словам комика, Лос-Анджелес раскрылся для него со временем.

О том, что юморист с супругой уехали в США, стало известно в январе 2023 года. По словам Чистяковой, они с мужем поселились в Лос-Анджелесе, потому что в этом городе жили многие их друзья и знакомые.

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    Мария Большакова
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