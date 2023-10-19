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03:02, 19 октября 2023Россия

В России рассказали об уходе Байдена в политический астрал

Сенатор Пушков: в виртуальном мире Байдена Израиль не ударял по больнице в Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале рассказал, что президент США Джо Байден уходит в политический астрал, не желая видеть реальность.

«В виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир, а Россия проигрывает войну Украине, хотя никто больше в мире этого не видит», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что в виртуальной вселенной американского лидера происходит только то, что приятно и выгодно администрации США, однако мировая политика намного жестче.

Ранее Байден назвал возможного виновного в ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По его словам, это могли сделать палестинские радикалы. По его словам, уверенность в непричастности Израиля к удару по больнице в Газе основана на данных, предоставленных Пентагоном.

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    Марина Совина
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