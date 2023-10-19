В российском регионе шесть беспилотников сбили из стрелкового оружия

В Курской области шесть дронов самолетного типа сбили из стрелкового оружия

В Курской области семь беспилотников самолетного типа удалось сбить из стрелкового оружия. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа», — сказал собеседник агентства, уточнив, что шесть из них были поражены из стрелкового оружия.