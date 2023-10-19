Задержанный за расправу сын Намина сбил на машине женщину в 2007 году

Подозреваемый в расправе над братом и бабушкой сын Намина ранее был судим

Роман Микоян, задержанный за расправу над 30-летним братом и 84-летней бабушкой, уже был судим ранее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2007 году мужчина сбил на машине Honda Accord женщину. Это произошло на юго-западе Москвы. Отмечается, что она не выжила. За это преступление Микоян получил два года условно.

О расправе над сыном и тещей основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двух человек со множественными колото-резаными ранами. Правоохранители задержали второго сына Намина по подозрению в совершении преступления. Сейчас он на допросе. Возбуждено уголовное дело.