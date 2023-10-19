Захарова сравнила НАТО с сектой

Захарова: НАТО, где право голоса только у США, больше похоже на секту

НАТО, где право голоса есть только у США, больше похоже на секту, чем на союз равных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью китайской газете Global Times.

«Представителям западных стран, которые вбрасывают аллегории вроде "брак по расчету" в отношении российско-китайского взаимодействия, рекомендовали бы поближе присмотреться к системе связей в своем лагере и честно признаться самим себе, чего там больше — искреннего уважения и учета позиций друг друга или измен и насилия», — сказала дипломат.

18 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Российский лидер отметил, что разговор с китайским коллегой длился три часа, они обсудили повестку двусторонних отношений, а также ситуации на Украине и Ближнем Востоке.