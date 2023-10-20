Израиль и послы 22 стран призвали допустить к заложникам в Газе Красный Крест
Глава МИД Израиля Эли Коэн и послы 22 стран, включая Россию, в совместном заявлении призвали допустить к заложникам в Газе сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК). Сообщение об этом опубликовано на странице министра в соцсети Х (бывший Twitter).
«Мы требуем, чтобы международные организации, включая МККК, были допущены к [удерживаемым в Газе] заложникам, чтобы медики могли проверить их состояние и условия их содержания», — говорится в заявлении.
На встрече с министром присутствовали послы из России, Австрии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Сербии, Франции и других стран, граждане которых удерживаются в Газе сторонниками палестинского движения ХАМАС.
Ранее стало известно, что ХАМАС может удерживать захваченных во время атаки на Израиль 7 октября заложников в сети подземных туннелей под сектором Газа. Отмечается, что боевики ХАМАС за последние годы разработали более сложную сеть туннелей, известную как «Метро Газы», которая могла бы дать им преимущество. Общая длина «подземного лабиринта» под сектором Газа составляет примерно на 800 километров.
Кроме того, некоторые туннели находятся на глубине более 60 метров под землей и способны выдержать бомбардировку сверху.
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС. Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что число похищенных исламистским движением, по подтвержденной информации, достигло 203 человек.