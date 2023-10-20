Израиль и послы 22 стран призвали допустить к заложникам в Газе Красный Крест

Глава МИД Израиля и послы 22 стран призвали допустить к заложникам в Газе МККК

Глава МИД Израиля Эли Коэн и послы 22 стран, включая Россию, в совместном заявлении призвали допустить к заложникам в Газе сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК). Сообщение об этом опубликовано на странице министра в соцсети Х (бывший Twitter).

«Мы требуем, чтобы международные организации, включая МККК, были допущены к [удерживаемым в Газе] заложникам, чтобы медики могли проверить их состояние и условия их содержания», — говорится в заявлении.

На встрече с министром присутствовали послы из России, Австрии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Сербии, Франции и других стран, граждане которых удерживаются в Газе сторонниками палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что ХАМАС может удерживать захваченных во время атаки на Израиль 7 октября заложников в сети подземных туннелей под сектором Газа. Отмечается, что боевики ХАМАС за последние годы разработали более сложную сеть туннелей, известную как «Метро Газы», ​​которая могла бы дать им преимущество. Общая длина «подземного лабиринта» под сектором Газа составляет примерно на 800 километров.

Кроме того, некоторые туннели находятся на глубине более 60 метров под землей и способны выдержать бомбардировку сверху.

Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС. Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что число похищенных исламистским движением, по подтвержденной информации, достигло 203 человек.