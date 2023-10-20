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13:36, 20 октября 2023Экономика

Илон Маск за сутки резко обеднел

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16 млрд

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск резко обеднел. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние за сутки уменьшилось до 210 миллиардов долларов.

Основатель Tesla и Space X потерял 16 миллиардов долларов из-за падения акций производителя электрокаров на девять процентов. Ранее компания Маска опубликовала квартальный отчет, согласно которому, неоднократное снижение цен не помогло достичь запланированной прибыли и продаж автомобилей. Сам предприниматель обвинил в неуспехе высокие процентные ставки, которые негативно влияют на доверие потребителей.

В июле 2023 года Маск уже терял 20,3 миллиардов долларов после падения акций Tesla. Тогда состояние бизнесмена сократилось до 234,4 миллиард. Однако несмотря на неоднократное снижение стоимости ценных бумаг компании, с начала года предприниматель стал богаче на 72,6 миллиарда долларов с учетом последних потерь. На текущий момент Маск остается самым богатым человеком на земле, опережая и главу LVMH Бернара Арно, и основателя Amazon Джеффа Безоса.

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Генеральный директор и основатель американского автопроизводителя Tesla Илон Маск пообещал, что поставки долгожданного электрического пикапа Cybertruck стартуют 30 ноября. Он предупредил потенциальных клиентов о трудностях с выпуском автомобиля и заявил, что хотел бы умерить ожидания в отношении модели.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК ) пообещала провести расследование в отношении субсидий на китайские электромобили. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, у организации есть достаточные доказательства для того, чтобы начать проверку импорта авто из Китая, который ставит под угрозу автомобильную промышленность Евросоюза. Проверка затронет также Tesla и другие европейские компании, которые экспортируют авто со своих заводов в КНР в регион.

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      Вячеслав Агапов
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