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07:57, 20 октября 2023Спорт

Бразильский футболист объяснил переезд в Россию большой зарплатой

Бразильский футболист «Краснодара» Тормена объяснил переезд в Россию зарплатой
Витор Тормена (справа)

Витор Тормена (справа). Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена объяснил переезд в Россию большой зарплатой. Его слова приводит Metaratings.

«Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны хвататься за эту возможность», — заявил 27-летний футболист. Он подчеркнул, что ему удалось совместить финансовую стабильность с хорошим уровнем футбола.

Тормена перешел в «Краснодар» летом 2023 года. Его контракт рассчитан на четыре года.

В августе 2023 года нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате похвастался зарплатой в грозненском клубе. Он заявил, что у него нет никаких проблем, назвав выплаты конфеткой.

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      Анастасия Борисова
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