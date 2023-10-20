Бразильский футболист объяснил переезд в Россию большой зарплатой

Бразильский футболист «Краснодара» Тормена объяснил переезд в Россию зарплатой

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена объяснил переезд в Россию большой зарплатой. Его слова приводит Metaratings.

«Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны хвататься за эту возможность», — заявил 27-летний футболист. Он подчеркнул, что ему удалось совместить финансовую стабильность с хорошим уровнем футбола.

Тормена перешел в «Краснодар» летом 2023 года. Его контракт рассчитан на четыре года.

В августе 2023 года нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате похвастался зарплатой в грозненском клубе. Он заявил, что у него нет никаких проблем, назвав выплаты конфеткой.