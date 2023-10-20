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21:24, 20 октября 2023Спорт

Футбольная сборная России до 17 лет получила новых соперников

Футбольная сборная России до 17 лет сыграет с Узбекистаном, Сенегалом и Панамой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольная сборная России среди игроков не старше 17 лет в октябре получила трех новых соперников. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Соперниками россиян станут команды Узбекистана (22 октября), Сенегала (25 октября) и Панамы (28 октября). Матчи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье.

Узбекистан, Сенегал и Панама в ноябре примут участие в чемпионате мира в Индонезии. Всего в финальном турнире примут участие 24 команды.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. После этого УЕФА заявил об отмене своего решения.

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      Дарья Коршунова
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