Полковник высказался о стратегии Израиля во время операции в секторе Газа
Во время наземной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа Израиль в основном будет задействовать авиацию. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он описал стратегию сторон, а также назвал возможные сроки боевых действий.
Операции подобного типа проводятся где-то месяц. Как правило, через месяц заканчиваются боеприпасы у одной и другой стороны, техника требует ремонта, количество раненых зашкаливает. Активная фаза, как правило, длится месяц
«Израиль будет вводить войска, если они будут встречать сопротивление, будет использоваться авиация, которая просто сравняет с землей те кварталы, откуда ведется огонь. К завершению операции значительная часть сектора Газа будет превращена просто в руины», — объяснил он.
По мнению Юрия Кнутова, действия ХАМАС будут партизанскими. Они будут активно использовать подземные тоннели, отметил специалист.
«Единственное, что изменилось — у ХАМАС появились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые можно использовать как против самолетов, так и против вертолетов, наверняка есть противотанковые комплексы. За счет этого, я думаю, израильские части столкнутся с достаточно серьезным сопротивлением, особенно учитывая, что опыта ведения боевых действий в городских кварталах у них нет», — добавил военный эксперт.
20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив решил начать наземную операцию в секторе Газа. Как писало агентство Reuters, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС.
7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.