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16:49, 20 октября 2023Мир

Полковник высказался о стратегии Израиля во время операции в секторе Газа

Полковник Кнутов: активная фраза операции Израиля в секторе Газа продлится месяц

Фото: Amir Levy / Getty Images

Во время наземной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа Израиль в основном будет задействовать авиацию. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он описал стратегию сторон, а также назвал возможные сроки боевых действий.

Операции подобного типа проводятся где-то месяц. Как правило, через месяц заканчиваются боеприпасы у одной и другой стороны, техника требует ремонта, количество раненых зашкаливает. Активная фаза, как правило, длится месяц

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Израиль будет вводить войска, если они будут встречать сопротивление, будет использоваться авиация, которая просто сравняет с землей те кварталы, откуда ведется огонь. К завершению операции значительная часть сектора Газа будет превращена просто в руины», — объяснил он.

По мнению Юрия Кнутова, действия ХАМАС будут партизанскими. Они будут активно использовать подземные тоннели, отметил специалист.

«Единственное, что изменилось — у ХАМАС появились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые можно использовать как против самолетов, так и против вертолетов, наверняка есть противотанковые комплексы. За счет этого, я думаю, израильские части столкнутся с достаточно серьезным сопротивлением, особенно учитывая, что опыта ведения боевых действий в городских кварталах у них нет», — добавил военный эксперт.

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20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив решил начать наземную операцию в секторе Газа. Как писало агентство Reuters, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Варвара Кошечкина
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