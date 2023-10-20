Легенда хоккея назвал критичной ситуацию с зарубежными трансферами юных игроков

Кожевников назвал критичной ситуацию с зарубежными трансферами юных хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал критичной ситуацию с зарубежными трансферами юных игроков. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников рассказал, что ежегодно за границу уезжает минимум 50 перспективных российских хоккеистов до 16 лет. «Надо с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма», — подытожил легенда хоккея.

19 октября президент России Владимир Путин призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.