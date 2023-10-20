Москвичей предупредили о морозах в выходные

Метеоролог Шувалов: в выходные в Москве ударят морозы

В предстоящие выходные в Москве ударят морозы. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По словам метеоролога, в конце текущей недели в Москве начнется рост давления, а ветер станет северо-восточным, в результате чего температура понизится. В ночь на воскресенье, 22 октября, столбик термометра опустится до минус четырех градусов, аналогичная температура будет наблюдаться и утром того же дня. В некоторых районах Московской области будет еще холоднее — до минус семи-восьми градусов Цельсия. Помимо этого, в воскресенье может вновь выпасть дождь со снегом.

В заключение Шувалов отметил, что холода не задержатся в столице надолго — морозная погода продлится лишь один-два дня.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предрекла России нестабильный ноябрь с провалами в холод.