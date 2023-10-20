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00:50, 20 октября 2023Спорт

Названа годовая зарплата Месси в США

MLS: годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет 20,4 миллиона долларов

Фото: Martin Zabala / Globallookpress.com

Главная футбольная лига (MLS) назвала официальную зарплату аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте профсоюза игроков лиги.

В MLS заявили, что гарантированные выплаты по контракту аргентинца с клубом составляют 20,4 миллиона долларов в год. Сумма включает в себя базовую зарплату футболиста, а также все подписные выплаты и бонусы. Отмечается, что цифры являются рекордными для лиги.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В октябре 2022 года Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором Месси занял второе место. Отмечалось, что в прошлом сезоне он заработал 120 миллионов долларов, из которых 65 миллионов — вне игровой деятельности. Лидером рейтинга стал норвежский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с 128 миллионами долларов.

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      Анастасия Борисова
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