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16:40, 20 октября 2023Забота о себе

Названы способы избежать появление растяжек во время похудения и беременности

Фото: Ignacio Campo / Unsplash

Спортивный врач и бьюти-эксперт Александра Чистякова рассказала, что растяжки, или стрии, могут образовываться, в том числе, из-за нехватки витаминов в организме или резкого увеличения площади кожи. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы избежать их появления во время похудения и беременности.

Чистякова обратила внимание, что растяжки могут появляться и у женщин, и у мужчин. Они возникают из-за резких скачков веса, генетической предрасположенности, гормонального сбоя или нехватки витаминов, объяснила врач. При этом, по ее словам, чаще всего к косметологам по поводу растяжек обращаются беременные женщины.

у 55
процентов

рожавших женщин возникают растяжки

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Для профилактики образования растяжек Чисткова рекомендовала принимать витамины (после назначения врача), пить больше воды, использовать увлажняющие кремы с цинком, ланолином, ретинолом и масла, которые следует наносить на кожу.

Эксперт добавила, что иногда для профилактики растяжек и выработки коллагена рекомендуют делать массаж проблемных зон варежками или мягкими щетками. Однако этот метод опасен для беременных, так как им нельзя надавливать на живот, заключила врач.

Ранее Александра Чистякова назвала причины появления ночного голода и способы избавиться от него. При этом она отметила, что женщины чаще мужчин отправляются ночью к холодильнику.

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      Вера Владзиевская
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