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14:25, 20 октября 2023Мир

Пентагон выразил обеспокоенность участившимися «тревожными атаками» на базы США

WP: представитель Пентагона Райдер выразил обеспокоенность атаками на базы США

Фото: McNamee / Getty Images

США выражают обеспокоенность участившимися атаками на американские военные базы. Об этом в интервью газете The Washington Post (WP) сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, в результате последних атак, которые были «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными», пострадали несколько военнослужащих, получивших легкие ранения.

«Мы реагируем соответствующим образом, стараясь обеспечить защиту наших сил. Но при этом наше внимание сосредоточено на сдерживании более широкого регионального конфликта», — отметил Райдер.

Ранее американская военная база Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась удару дронов и систем залпового огня.

До этого атаке беспилотников подверглась американская база Эт-Танф в Сирии. Ответственность за нападение взяли шиитские радикалы. О разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщалось.

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      Виктория Кондратьева
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