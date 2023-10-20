Популярная певица прикрыла голую грудь живыми голубями для обложки Vogue

Испанская певица и автор песен Розалия Вила Тобелья, более популярная по псевдониму Розалия, снялась в откровенном образе для обложки Vogue Espana. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 31-летняя знаменитость позирует перед камерой, прикрыв голую грудь живыми голубями. При этом ее внешний вид дополняют массивные кольца, колье и серьги.

Поклонники восхитились съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Абсолютное произведение искусства на обложке», «Это так глубоко», «Лучшая», «Такая красивая», «Потрясающая», — высказывались они.

Ранее британская певица Мэй Мюллер вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. 26-летняя популярная исполнительница появилась на премии Glamour Women Of The Year Awards, которая проходила в Лондоне, в черном платье длины макси. На размещенных кадрах заметно, что сквозь прозрачную ткань наряда, оформленного глубоким декольте, видно тело знаменитости.