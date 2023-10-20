США устроили взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Почему это может быть сигналом для России?

Исследователь Стефанович: взрыв на полигоне в Неваде мог стать сигналом России

Подземный взрыв, который США произвели на ядерном полигоне в штате Невада спустя несколько часов после отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), может являться сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем. Таким предположением в разговоре с «Лентой.ру» поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

Испытания в США прошли 18 октября. В тот же день Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, 25 октября его должен рассмотреть Совет Федерации.

В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, однако пока нет уверенности в том, что такие испытания в принципе у нас планируются, а если и планируются, то будут осуществляться без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

При этом Стефанович отметил, что время эксперимента в Неваде не могли подгонять к парламентскому процессу в России, так как такие вещи планируются и готовятся заблаговременно.

В Совете Федерации назвали взрыв в Неваде просчетом Вашингтона

Проведя испытание на ядерном полигоне в Неваде, власти США допустили просчет с международно-правовой точки зрения, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, то, что ДВЗЯИ не был ратифицирован Вашингтоном, не означает, что США имеют право проводить такие испытания.

«США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели […] Это правило, известное как "Interim Obligation", предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам», — отметил сенатор.

Он также призвал обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, то, что в тот день, когда Дума приняла законопроект о ратификации, США провели испытания, может быть и совпадением, однако, скорее всего, это не так, и целью американцев было — «показать, что нам вообще неважно ваше мнение, ваше решение, мы поступаем так, как считаем нужным».

«У нас развязаны руки, потому что у нас появляется много видов другого ядерного оружия, новые вооружения. Наверное, они нуждаются в проверке. Если политическое и военное руководство примет решение о проведении испытаний, я думаю, это будет воспринято нормально и с пониманием», — сказал сенатор.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что взрыв в Неваде призван «раззадорить Россию в контексте ее решения вокруг ДВЗЯИ».

Складывается впечатление, что американцы затевают вокруг этой ситуации большую игру Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

В США утверждают, что взрыв на полигоне не был ядерным

США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада 18 октября. О подземном взрыве на полигоне в Неваде сообщило американское Минэнерго.

По заявлению пресс-службы ведомства, это был химический, а не ядерный взрыв, а целью американская сторона назвала улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний.

Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

ДВЗЯИ был принят на 50-й сессии Генассамблеи ООН и открыт для подписания в сентябре 1996 года. Он расширяет до абсолютных значений подписанный в 1963 году Московский договор. То есть каждое государство-участник обязуется не производить испытательные, а также любые другие ядерные взрывы, должно запрещать и предотвращать такие взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

В ДВЗЯИ участвуют более 180 стран. Однако к настоящему моменту Договор ратифицировали только 41 государство из 44 необходимых для его вступления в силу, в том числе Россия, Великобритания и Франция. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали, а Индия, КНДР и Пакистан — не подписали.