В России отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

Сенатор Джабаров: испытания США на ядерном полигоне были целенаправленным жестом

США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после того, как Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так на действия Вашингтона в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это может быть и совпадением, что в тот день, когда Дума приняла законопроект о ратификации, они провели испытания. Но скорее всего это не совпадение или случайность, это именно целенаправленный жест американцев — показать, что нам вообще неважно ваше мнение, ваше решение, мы поступаем так, как считаем нужным Владимир Джабаров российский сенатор

«Второе — как вовремя наш президент об этом напомнил законодателям, что, наверное, стоит отозвать ратификацию этого договора, который еще в 2000-м году ратифицировали. Американцы его так и не ратифицировали после 1996 года и не собираются это делать. Третий момент — у нас развязаны руки, потому что у нас появляется много видов другого ядерного оружия, новые вооружения. Наверное, они нуждаются в проверке. Если политическое и военное руководство примет решение о проведении испытаний, я думаю, это будет воспринято нормально и с пониманием», — сказал сенатор.

США провели испытания на ядерном полигоне

Министерство энергетики США сообщило, что 18 октября Вашингтон провел ядерные испытания в Неваде. Речь идет о химическом подземном взрыве. «Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия», — говорится в сообщении. Американская сторона утверждает, что это поможет лучше обнаруживать подземные ядерные испытания и тем самым снизить глобальную ядерную угрозу.

Испытания прошли в тот день, когда нижняя палата российского парламента сразу во втором и третьем окончательном чтениях приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Россия решила приостановить ДВЗЯИ

Документ разработали в короткие сроки. 5 октября президент России Владимир Путин предложил подумать об отказе от договора, а на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что работа над ним уже началась.

Москва отмечала, что отзыв ратификации не означает выход из договора. Россия продолжит соблюдать условия ДВЗЯИ, а ядерные испытания может возобновить только в ответ на испытания в других странах.

Россия подписала договор в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях в атмосфере, космосе, под водой и под землей. Документ все еще не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.