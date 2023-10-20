В США сообщили Зеленскому страшные новости о будущем Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: помощь Украине может сократиться из-за Израиля

Финансовая и военная помощь Украине может заметно сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю. В частности, израильской стороне предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов. При этом для Украины предусматривается 61 миллиард. Из них почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, а 481 миллион — на поддержку украинцев.

«Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, Киев уходит на второй план», — отметил Джонсон.

Эксперт также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины фактически терпят поражение и не могут победить, как об этом неоднократно говорил Джо Байден. По словам Ларри Джонсона, Вашингтон даже не мог обеспечить всем необходимом украинские войска, несмотря на ряд заявлений.

Ранее агентство Reuters сообщило, что проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю. По мнению издания, Джо Байден рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

Кроме того, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, несмотря на то, что США не могут обеспечить безопасность границы с Мексикой, глава Белого дома пообещал оказать военную помощь Украине и Израилю. По мнению эксперта, Штаты оказались на пороге тотальной войны из-за политики, которая проводится в отношении Украины и Израиля.