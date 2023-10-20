Цены на газ в Европе выросли на фоне обострения конфликта в Израиле

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 564,5 доллара за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьских фьючерсов на поставку природного газа по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 2,05 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 564,48 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

Ближе к 15:50 по московскому времени стоимость декабрьских газовых контрактов на европейском энергетическом рынке достигла уровня в 55,49 евро за мегаватт-час (плюс 1,4 процента), или 611,7 доллара за тысячу кубов с учетом актуального курса валют. Цены на январские поставки топлива увеличились на 1,09 процента и составили 630,6 доллара.

Аналитики связывают прирост котировок с расширением военных действий между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. В случае эскалации войны на Ближнем Востоке региональный энергорынок может оказаться под серьезным давлением, что может привести к сбою поставок сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны, предупредили в своем отчете эксперты компании Rystad Energy. В свою очередь, специалисты аналитического центра Bruegel заявили, что разрастание военного конфликта может повысить риски для безопасности международных ближневосточных газопроводов.

Вместе с ценами на газ 20 октября росла и биржевая стоимость североморской марки нефти Brent. В ходе торгов на площадке ICE сырьевые котировки превысили отметку в 93 доллара за баррель. Ближе к 15:55 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки Brent увеличилась до 93,34 доллара (плюс 1,039 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).

Трейдеры и инвесторы опасаются за бесперебойность нефтяной торговли на фоне роста числа атак беспилотников в Ираке и Сирии, а также запуском крылатых ракет из Йемена в сторону Израиля. Кроме того, напряженность на глобальном нефтерынке усугубляется в связи с планами ЦАХАЛ начать наземное вторжение в сектор Газа для уничтожения военачальников ХАМАС.