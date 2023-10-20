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13:41, 20 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали взрыв на ядерном полигоне в США

Песков заявил, что РФ внимательно следит за ситуацией с испытаниями в Неваде

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия внимательно следит за ситуацией со взрывом на ядерном полигоне в штате Невада, США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле отреагировали на то, что США провели подземные испытания на ядерном полигоне через несколько часов после того, как Госдума приняла в третьем чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Мы очень внимательно наблюдаем», — объявил Песков.

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