Депутат допустил блокировку World of Tanks в России

Депутат Антон Горелкин допустил блокировку игры World of Tanks в России

Популярная компьютерная online-игра World of Tanks может быть заблокирована в России. На это в своем Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр», — написал он.

19 октября студия Wargaming, которая разрабатывает World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины. Компания начала предлагать специальные игровые наборы, деньги от продажи которых будут переданы Киеву. В российской компании Lesta Games, которая после ухода Wargaming из России приобрела ее бизнес, заявили, что их проекты «вне политики». В студии настоятельно порекомендовали игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство Российской Федерации или Республики Беларусь.

Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии в начале апреля 2022 года. Компания заявляла, что занимается вопросами передачи бизнеса «с надлежащей скоростью».

