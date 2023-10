Разработчики игры World of Tanks соберут деньги Украине

Разработчик игры World of Tanks начнет сбор средств для Украины

Студия Wargaming, которая разрабатывает популярную игру World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины. Об этом представители компании заявили на своем сайте.

Разработчик начал предлагать специальные игровые наборы, деньги от продажи которых будут переданы Украине. В частности, средства пойдут на приобретение специальных машин скорой помощи через платформу United24, запущенную властями Украины.

«За последние полтора года Wargaming внесла пожертвования на помощь мирному украинскому населению, в том числе один миллион долларов был передан на медицинскую помощь и оборудование», — отметили в Wargaming. Приобрести игровые наборы смогут пользователи World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

В российской компании Lesta Game, которая после ухода Wargaming из России приобрела ее бизнес, заявили, что их проекты «вне политики». «Мы настоятельно рекомендуем нашим игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн, чтобы не нарушать законодательство Российской Федерации или Республики Беларусь», — отметили представители студии.

В июле 2022 года разработчик видоигры World of Tanks компания Wargaming продала свой российский и белорусский бизнес структурам российского бизнесмена Малика Хатажаева. Студия объявила об уходе из России в апреле.