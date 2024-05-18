Российские войска получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО

ЦАСТ выплатит бойцам ВС РФ 2 млн рублей за трофейного эстонского робота THeMIS

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о захвате бойцами ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ценного трофея высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS эстонского производства. Если данные подтвердятся, войска получат награду в два миллиона рублей, сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов, передает РИА Новости.

Ранее о захвате роботизированной платформы THeMIS Cargo российскими военнослужащими сообщил Telegram-канал «Два майора», показав фотографии трофея, посеченная осколками. Робот предназначен для перевозки снаряжения — до 750 килограммов.

«Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей», — подтвердил Пухов. Он уточнил, что необходимо установить степень повреждения машины, так как для центра представляет интерес разобраться в заложенных в него передовых технологиях.

ЦАСТ объявил награду за захват и передачу THeMIS Минобороны России еще в 2022 году, с тех пор вознаграждение увеличили вдвое. Пухова объяснял, что это «одна из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», и назвал разработку «будущим войны».