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22:12, 20 октября 2023Мир

В Конгрессе отвергли запрос Байдена о помощи Украине

Конгрессвумен Грин отвергла запрос Джо Байдена о помощи Украине и Израилю

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что не станет поддерживать запрос администрации во главе с Джо Байденом о помощи Израилю и Украине. Белый дом не проявляет заботы о внутренних проблемах государства, написала политик в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — уточнила она.

По словам Грин, она ждет от президента Соединенных Штатов действий по защите границы США от мигрантов и мер по их депортации, а не запросов о средствах на иностранные конфликты.

Ранее Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

До этого Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

В свою очередь, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что, несмотря на то, что США не могут обеспечить безопасность границы с Мексикой, Джо Байден пообещал оказать военную помощь Украине и Израилю.

По его мнению, США оказались на пороге тотальной войны из-за политики, которая проводится в отношении Украины и Израиля.

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      Марина Совина
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