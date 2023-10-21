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19:21, 21 октября 2023Мир

Опубликованы результаты расследования AP о виновнике удара по больнице в Газе

Associated Press: упавшая на больницу в Газе ракета была запущена из Палестины

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Упавшая на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа ракета, скорее всего, была запущена из Палестины — она упала на госпиталь по ошибке, заявило агентство Associated Press (AP), опубликовав на своем сайте основанное на видеозаписях расследование.

Агентство указало, что журналисты проанализировали более десятка видео из новостей, с камер видеонаблюдения и из соцсетей, а также сопоставили место происшествия со спутниковыми снимками и фотографиями, сделанными до падения.

Из этого AP сделало предварительный вывод, что ракета была выпущена с территории Палестины. Вероятно, она развалилась в воздухе либо по ошибке изменила направление полета и упала на больницу.

Приводится видео массированного запуска ракет в сторону Израиля (который можно определить по множеству огней, тогда как в Газе почти нет электричества), на котором видно, что одна отклонилась от остальных, разваливается и падает на неосвещенную палестинскую территорию. Место падения схоже с тем, где находится больница «Аль-Ахли».

Также на видео указано время падения — 18:59 по местному. Associated Press добавляет, что буквально через минуту после этого военное крыло ХАМАС «Бригада Аль-Кассам» сообщило в своем Telegram-канале, что обстреляло израильский Ашдод шквалом ракет. Еще через несколько минут «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) также опубликовал в Telegram сообщение, что они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву.

При этом AP подчеркивает, что окончательных доказательств в пользу этой версии нет.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице группировку «Исламский джихад». В свою очередь ХАМАС обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.

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      Антон Похиляк
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