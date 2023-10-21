Бастрыкин поручил доложить ему об ограбивших ребенка подростках-мигрантах

СК: Бастрыкин поручил доложить действиях мигрантов, ограбивших ребенка в Самаре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о действиях подростков-мигрантов, ограбивших ребенка в Самаре. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК рассказали, что группа подростков из стран ближнего зарубежья преследовала детей и выкрикивала им вслед угрозы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления ведомства по Самарской области доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что против участников молодежной банды мигрантов, терроризировавших самарских школьников, возбудили уголовное дело.

Парламентарий рассказал, что к нему обратилась жительница Ленинского района Самары и пожаловалась, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Хинштейн отметил, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.