В Белом доме объяснили ответ Байдена о наземной операции в секторе Газа

Белый дом: Байден не расслышал вопрос про наземную операцию в секторе Газа

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, стоит ли Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока в регионе не освободят больше заложников. Позднее в Белом доме объяснили, что американский лидер просто не расслышал часть вопроса, передает CNN.

«Президент был далеко. Он не расслышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Он больше ничего не комментировал», — заявили в Белом доме.

Ранее правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников — гражданок США, мать и дочь — из плена палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. После этого Байден заявил, что связался с американками, которые теперь находятся в Израиле вместе со своими семьями.