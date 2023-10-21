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06:20, 21 октября 2023Мир

В Белом доме объяснили ответ Байдена о наземной операции в секторе Газа

Белый дом: Байден не расслышал вопрос про наземную операцию в секторе Газа

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, стоит ли Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока в регионе не освободят больше заложников. Позднее в Белом доме объяснили, что американский лидер просто не расслышал часть вопроса, передает CNN.

«Президент был далеко. Он не расслышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Он больше ничего не комментировал», — заявили в Белом доме.

Ранее правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников — гражданок США, мать и дочь — из плена палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. После этого Байден заявил, что связался с американками, которые теперь находятся в Израиле вместе со своими семьями.

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      Александра Синицына
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