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04:38, 21 октября 2023Мир

Байден переговорил с освобожденными из плена в Газе американками

Байден переговорил с двумя американками, освобожденными из плена в Газе

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что переговорил с двумя американками, которые были освобождены из двухнедельного плена в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Я проинформировал их, что их правительство полностью поддерживает их в восстановлении и выздоровлении», — отметил политик.

Мать и дочь вернулись в Израиль при посредничестве Катара в Израиль — помимо американского гражданство у них есть израильское. Американки были взяты в заложники 7 октября при нападении палестинского движения ХАМАС на юг Израиля.

Ранее ХАМАС заявило Турции на переговорах, что для начала обмена процесса пленными с Израилем нужна спокойная обстановка.

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      Юлия Мискевич
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