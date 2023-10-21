Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:34, 21 октября 2023Наука и техника

Чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах

Mash: в украинских самодельных дронах нашли чипы ГЛОНАСС от БПЛА «Герань»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские чипы ГЛОНАСС от беспилотных летательных аппаратов «Герань» нашли в нескольких украинских самодельных дронах, посаженных на землю на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы публикации поясняют, что чип «Комета» расположен в одном из крыльев дрона и при взрыве беспилотника вместе с крылом отлетает в сторону и остается целым.

Предположительно, ВСУ собирают запчасти от российских БПЛА и используют их при создании самодельных дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Ранее в Вооруженных силах (ВС) России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Как рассказал информированный источник, это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Востоковеда Сатановского уволили с канала Соловьева. Он оскорбил Захарову и обвинил дипломатов в ненависти к Израилю

      «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

      Умер Бобби Чарльтон

      В Госдуме допустили «дерусификацию» выдачи Google по просьбе Украины

      Украине предрекли вынужденные переговоры с Россией из-за Израиля

      Полковник объяснил превосходство ракет «Искандер» над переданными Украине ATACMS

      В Московском зоопарке раскрыли особенности вольера для маленькой панды

      Российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции

      Российский клуб отстранил футболиста за отказ выходить на замену

      Чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости