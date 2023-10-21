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15:27, 21 октября 2023Наука и техника

В Российской армии задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами

РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Как рассказал информированный источник РИА Новости, это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность.

По его словам, ударные мини-БПЛА — это в основном гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Они стали одним из новейших направлений боевой работы для военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения переднего края и прежде всего применяются для уничтожения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения его бронетехники», — объяснил собеседника агентства, добавив, что процесс применения таких квардрокоптеров обычно носит стихийный характер.

Ранее основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные не могут качественно глушить эти беспилотники.

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      Варвара Кошечкина
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