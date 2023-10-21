ХАМАС ответило на удары по гражданским обстрелами Израиля

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Ашдода в ответ на удары по гражданским

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили об обстреле юга Израиля в ответ на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гражданским лицам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС.

«Бригады "Аль-Кассам" обстреливают оккупированный Ашдод в ответ на удары по гражданскому населению», — говорится в заявлении движения. ЦАХАЛ сообщал, что в районе города объявлена воздушная тревога.

Армия Израиля сообщила, что в ночь на 21 октября наносила удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях. Также ЦАХАЛ заявлял, что наносит новые удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.