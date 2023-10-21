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07:47, 21 октября 2023Мир

Армия Израиля сообщила о нанесенных ночью ударах по ХАМАС

ЦАХАЛ: ночью Израиль наносил по удары по снайперским постам ХАМАС

Фото: Amir Coher / Reuters

Армия Израиля сообщила, что в ночь на 21 октября наносила по удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях. Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в Газе при участии ООН.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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      Юлия Мискевич
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