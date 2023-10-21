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05:28, 21 октября 2023Мир

США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в сектор Газа

Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в Газе при участии ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, переговоры сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от хода событий в арабо-израильском конфликте — в частности, наземной операции ЦАХАЛ.

20 октября сообщалось, что США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа. Однако ранее Израиль принял решение о ее начале. Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ее целью являются разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.

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      Юлия Мискевич
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