США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в сектор Газа

Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе

США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в Газе при участии ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, переговоры сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от хода событий в арабо-израильском конфликте — в частности, наземной операции ЦАХАЛ.

20 октября сообщалось, что США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа. Однако ранее Израиль принял решение о ее начале. Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ее целью являются разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.